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≡ Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37724
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки.
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* abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правильно написано, Y - это Ы...//



Честно не знаю новую латиницу)




Как в приницпе и старую)

[Исправлено: abaika95, 09.01.2020 - 13:32]
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§ Victor Yang
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет такого города) как и Кустаная)

С Джетыгарой у меня аргументов нет, а вот насчёт Кустаная, gramota.ru допускает оба варианта - это название по-русски. http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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§ Lex
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 09.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Правильно написано, Y - это Ы...

А теперь такой момент- я учил немецкий ))), и когда читаю названия, у меня крах в голове! Тобюль! Еще немного и тюбик или тузик! )))
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§ yudjin
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это решение актуальных вопросов для людей,

Я даже подозреваю, что это за люди... например
Цитата:
Кайрат Ахметов на слушаниях заявил, что 96% жителей поселка - за изменения.

для себя же старался, проценты выводил... как на президентских выборах.
Теперь то лакомый кусок бюджета кому-то другому достанется.
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§ yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Честно не знаю новую латиницу) Как в приницпе и старую)

Мереке Заканыч, шо же ты так палишься? ;-)

Цитата:
Lex:
еперь такой момент- я учил немецкий

кого это волнует?.... тут даже никого не волнует , что 90% говорят на русском.... поэтому можно ущемлять в правах изготавливая таблички без великого и могучего.
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§ yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята. Веселая, мать её, ономастика!

Опрос в соц сети дает такой результат:
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§ maxsaf
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мереке Заканыч, шо же ты так палишься?

Заканычу ЗА можно а Затобольску нельзя? Это как вообще? )))
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