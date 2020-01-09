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≡ Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37724
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки.
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§ самый умный
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему новые указатели только на английском? Где казахская и русская транскрипция?
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* abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако, по ощущениям присутствовавших на сходе корреспондентов «НГ», оставшиеся 4% собрались в этом зале//



Бывает те кто ЗА не ходят на собрания и "активничать" не любят) и поэтому их и не слышно)




Цитата-//на сколько вырастет бюджет бывшего поселка//


Да уж побольше наверно будет чем в статусе поселка) хотя поживем увидим,через год надо у Тоболычан спрашивать что изменилось в их жизни +/-
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* abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему новые указатели только на английском//



Это вроде Латиница) тогда сразу вопрос разве по новой орфографии не Tobil должен быть?)
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§ юля елиссева
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
юля елиссева


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Сообщений: 1498
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята. Веселая, мать её, ономастика!
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§ maxsaf
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

А лошадки и собачки: кобылята тобылят и кобелята тобылят? :lol:
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* abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А лошадки и собачки: кобылята тобылят и кобелята тобылят?//



Вот сейчас смешно было) хорошо не в Гусь-хрустальный переименовали) сложно было бы очень тогда)
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§ лимон
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с боровской трассы уже 7 января указатели были
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§ ACROS
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни фига себе: 96% затоболовцев были за переименование - чё тогда остальным 4% копья ломать, так же как и 90% костанайцев были за кронирование деревьев - и им 10% надо заткнуться. ИП-шкам, К/Х-шкам и всем остальным юр.лицам надо менять учредительные документы, печати?
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§ Victor Yang
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где теперь будет районный центр Костанайского района?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37294

А что мешает Затобольску им оставаться? Равно как и Джетыгара - центр одноименного района.
Цитата:
аботавший акимом Костанайского района Кайрат Ахметов на слушаниях заявил, что 96% жителей поселка - за изменения.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37294?1578553438

Он тогда не договорил просто - 96% ОПРОШЕННЫХ жителей посёлка. Ну а правильно подобранная выборка даёт нужные статистические данные. Рухани её Жангыру.
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§ arman_kst
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затобольчане радуются наверное
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§ Victor Yang
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Затобольчане радуются наверное

Обмывать всем посёлком пойдут. Ой, городом. И праздник учредить.
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* abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Джетыгара//




Нет такого города) как и Кустаная) вот и Затобольска с Самодуровкой тоже нет)
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§ alex_60
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И праздник учредить.


так 2 января- День города.
само то.
для веселья все готовы.
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§ yudjin
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
а почему новые указатели только на английском?

Цитата:
abaika95:
о новой орфографии не Tobil должен быть?)


здрасти приехали.... вводили-вводили эту латиницу уже 2 года... особо одарённые уже диктанты по ней строчили... а слово из 5 букв некоторые и не знают как писать.
Правильно написано, Y - это Ы...

И думаю, что ономасты получили еще один оргазм, ведь на казахской латинице и английском совпало написание. А русский?... а по х...
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