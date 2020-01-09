Цитата: самый умный:

а почему новые указатели только на английском?

Цитата: abaika95:

о новой орфографии не Tobil должен быть?)



здрасти приехали.... вводили-вводили эту латиницу уже 2 года... особо одарённые уже диктанты по ней строчили... а слово из 5 букв некоторые и не знают как писать.

Правильно написано, Y - это Ы...



И думаю, что ономасты получили еще один оргазм, ведь на казахской латинице и английском совпало написание. А русский?... а по х...