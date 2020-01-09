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§ NG.kz
А теперь стали Лаской и Рысью...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двое полосатых котят появились в редакции «НГ» в середине октября. Мы думали, что на несколько дней, пока пристроим в добрые руки. Но спасательная миссия затянулась на два с лишним месяца. Подобранцев поселили в редакторском кабинете, и на излете пребывания в импровизированном приюте они вели себя, как издатели и хозяева «Нашей Газеты».
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* abaika95
Re: А теперь стали Лаской и Рысью...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//в импровизированном приюте они вели себя, как издатели и хозяева «Нашей Газеты»//



Так вот кто модерировал все это время) ну тогда понятно)


А вообще очень светлая и хорошая новость) почаще бы таких)
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§ alex_60
Re: А теперь стали Лаской и Рысью...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рысь наверное справа.
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