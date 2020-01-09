NG.kz А теперь стали Лаской и Рысью...



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37719

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:25 Двое полосатых котят появились в редакции «НГ» в середине октября. Мы думали, что на несколько дней, пока пристроим в добрые руки. Но спасательная миссия затянулась на два с лишним месяца. Подобранцев поселили в редакторском кабинете, и на излете пребывания в импровизированном приюте они вели себя, как издатели и хозяева «Нашей Газеты».

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