Серый волк: По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ! И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!

Серый волк: пустышки на окладе

Серый волк: А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.

Серый волк: Оно так думает! Новые методички просто на НГ вместе с компами заперли, а дома только те засаленные