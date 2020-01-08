/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Казахстанский политолог Расул Жумалы рассказал, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.
Читать новость

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:09
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:25
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 03:50
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 04:13
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 06:33
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 07:15
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.01.20 - 07:46
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк: По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ! И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!


Цитата:
Серый волк: пустышки на окладе


Цитата:
Серый волк: А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.


Цитата:
Серый волк: Оно так думает! Новые методички просто на НГ вместе с компами заперли, а дома только те засаленные


сразу видно,эксперд Серуля глубоко проник в тему вопроса.
аргументы просто великолепны. все разложил по полочкам.
правда непонятно какой вывод то на их основе- будет война или нет.
какая роль Затоболовки в этом. как повлиюят китайские смарфоны .
кто поставляет засаленные методички.
много вопросов без ответа.
Профайл

* abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 3 ночи до 7 утра время плодотворной работы) все спят,никто не ответит,можно самому с собой пообщаться) диагноз...
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 1
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх