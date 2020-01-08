Цитата: ACROS:

Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.

Это в глубокой теории астанинских... простите Нурсултанских фантастов наверное написано.



В реальности кОстанаев в ту мааааленькую такую возможность влететь либо толстый отъеденный зад не позволяет, либо жирная прослойка взяток и откатов чиновникам закрывает возможность авиаполётов в список.

Как же их туда вносить если они всех вносителей поди умасливают до блеска?



И пример бывшего посаженного акима на 13 лет строгача сытый и довольный сверкает по городу, как бы говоря всем - БЕСполезно нас чиновников сажать.

Мы как саженцы - в тюрьме не приживаемся и сразу выходим!



Вариантов в целом тут как раз немного. Как у триггера. Либо сверкают дороги, либо сверкают умасленные чинуши!



А кстати как там по зачечательному городу Рудному, звездному законодателю коррупционной моды, на колесе можно по городу проехать?

Или только на колесе от Белаза?



Будут весёлые фото дорог с высящимися вдали перед гороми отвалов комбинатскими трубами?