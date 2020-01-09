ACROS Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:35 Шибаршин говорит по инерции, оставшей от эпохи предыдущего правления. Досрочные выборы ВСЕГДА были при первом президенте, который сейчас работает в должности Елбасы, это была его фишка, ноу-хау так сказать. Второй президент обещал неукоснительно придерживаться Конституции и Законов страны. Да, и видимых причин для досрочных выборов НЕТ: парламент - преданней не бывает; нефть дорожает - бюджет считали по 55$, сейчас торгуют по 70$; оппозиций ярой - её нема; инфляция, не надо смешить людей, - её нарисуют такой какой надо; транзит - всё равно ОНА будет.