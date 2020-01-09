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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главная раскоряка в голове обывателя возникает после попыток сопоставить относительно благополучную цифру по инфляции с катастрофическим удорожанием, например, риса на 21,6% или говядины на 16,2%. Возможно ли такое в принципе?
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§ ACROS
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шибаршин говорит по инерции, оставшей от эпохи предыдущего правления. Досрочные выборы ВСЕГДА были при первом президенте, который сейчас работает в должности Елбасы, это была его фишка, ноу-хау так сказать. Второй президент обещал неукоснительно придерживаться Конституции и Законов страны. Да, и видимых причин для досрочных выборов НЕТ: парламент - преданней не бывает; нефть дорожает - бюджет считали по 55$, сейчас торгуют по 70$; оппозиций ярой - её нема; инфляция, не надо смешить людей, - её нарисуют такой какой надо; транзит - всё равно ОНА будет.
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§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Статистика:По данным Комстата, в прошлом году тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, горячую воду - на 6,1%


Снизились? Наоборот же КТЭК поднял в октябре. Еще и перерасчёт сделал задним числом за уже потреблённую воду.
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* abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//катастрофическим удорожанием, например, риса на 21,6% или говядины на 16,2%.//



Поймал себя на мысли что забыл когда последний раз рис покупал) Добринцофф подскажи пожалуйста действительно так сильно подорожало все?)
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