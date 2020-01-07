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≡ "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу пришли несколько десятков человек, они заняли все места в актовом зале акимата Костанайского района. Свою речь Перуашев начал с поздравлений собравшихся с обретением бывшим поселком Затобольск статуса города.
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§ таноми52
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
таноми52


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Сообщений: 1487
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.01.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой веский довод предстать в роли жертвы действующей власти - "отключали микрофон"!
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§ Хозяин
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 08.01.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первый секретарь обкома КНПК Аскар УМУРЗАКОВ

Что за цирк!
Этот клоун же недавно был каким-то местным функционером Акжола, а теперь вдруг стал главным "коммунистом"?!
И как вдруг "областной начальник КНПК" просит "главного Акжоловца" что-то там предусмотреть в законе? А что же своего главного "псевдокоммуниста" не просит?

[Исправлено: Хозяин, 08.01.2020 - 23:31]
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§ ACROS
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
ACROS


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Сообщений: 114
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не в галстуке и строгом костюме? Непорядок, всё таки из астаны в ГОРОД приехал, и сливки района и ГОРОДА собрались послушать его.
Или в провинции можно и так? Тогда надо было домашние китайские треники с раздутыми коленями и в засалённой майке с пятнами кетчупа и майонеза.
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