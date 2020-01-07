Хозяин "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 88

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Цитата: Первый секретарь обкома КНПК Аскар УМУРЗАКОВ

Что за цирк!

Этот клоун же недавно был каким-то местным функционером Акжола, а теперь вдруг стал главным "коммунистом"?!

И как вдруг "областной начальник КНПК" просит "главного Акжоловца" что-то там предусмотреть в законе? А что же своего главного "псевдокоммуниста" не просит?



[Исправлено: Хозяин, 08.01.2020 - 23:31]