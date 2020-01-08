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≡ Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За невыполнение требований по очистке дорог в зимний период к ответственности привлечены должностные лица КОФ ТОО "Казахавтодор", сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

С такими штрафами работать вообще бессмысленно. Деньги получил, штраф оплатил, и на Багамы отдыхать.
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§ ACROS
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
ACROS


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Сообщений: 114
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день штраф по 80 000 тенге? Хороший отдых. Штраф это одно, а репутация? Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.
Правильно полиция делает, с себя ответственность снимает: мол это дорожники, плохо чистят. От всего этого только нам будет хорошо: может наладиться с очисткой и удобно будет ездить на дорогах.
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§ директор пляжа
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где же такие горы в Костанайской области.. как на первом фото.
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§ Vit
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8798
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правда. Где это? Костанайская обл?
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§ Тот самый
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора уже

[Исправлено: Тот самый, 08.01.2020 - 14:09]
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§ Серый волк
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11039
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.

Это в глубокой теории астанинских... простите Нурсултанских фантастов наверное написано. :lol: :lol:

В реальности кОстанаев в ту мааааленькую такую возможность влететь либо толстый отъеденный зад не позволяет, либо жирная прослойка взяток и откатов чиновникам закрывает возможность авиаполётов в список. :lol:
Как же их туда вносить если они всех вносителей поди умасливают до блеска?
:-)
И пример бывшего посаженного акима на 13 лет строгача сытый и довольный сверкает по городу, как бы говоря всем - БЕСполезно нас чиновников сажать.
Мы как саженцы - в тюрьме не приживаемся и сразу выходим! :-)

Вариантов в целом тут как раз немного. Как у триггера. Либо сверкают дороги, либо сверкают умасленные чинуши! :-)

А кстати как там по зачечательному городу Рудному, звездному законодателю коррупционной моды, на колесе можно по городу проехать?
Или только на колесе от Белаза?

Будут весёлые фото дорог с высящимися вдали перед гороми отвалов комбинатскими трубами?
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§ Butch
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.01.20 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А кстати как там по зачечательному городу Рудному

Чистят дороги в Рудном, скорее сказать не дороги, а в основном проезжую часть. Несвоевременно, с опозданиями и откровенно не везде но как-то чистят. Так что можно проехать, а если на внедорожнике или хотя бы кроссовере, то везде можно проехать. С "пузотерками" похуже дело обстоит, но тут дело вкуса лично каждого. У нас в целом, и летом, дороги такие, что от них стоит держаться подальше. В смысле иметь автомобиль с большим дорожным просветом.
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§ лимон
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.01.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Будут весёлые фото дорог с высящимися вдали перед гороми отвалов комбинатскими трубами?


конечно будут, только не дороги Рудного, а дорожки на набережной Менделеева в Дубне :lol:
https://varlamov.ru/3742706.html
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* abaika95
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//дорожки на набережной Менделеева в Дубне//



300 млн рублей???) А на вид хуже нашей старой набережной) И сметная документация ещё с сайта госзакупок исчезла,невероятно!)

А Серое оно все пыжится что у них там рай на земле) тьфу)
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* alex_60
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6791
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а дорожки на набережной Менделеева в Дубн


как ты мог? это все вранье.
я не верю. сплошной поклеп.
обидеть Серулю конечно каждый может..
но так нельзя. перебор.
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* abaika95
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//но так нельзя. перебор.//


Сейчас оно будет утверждать что давно в Москве живёт) а в Москве красотища и порядок не то что в ваших Дубнах)
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