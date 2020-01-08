Серый волк Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей... #24





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 22:26 Цитата: ACROS: У Казахстана, вернее у руководства государства, многовекторная поли...

Единственно правильная политика, когда нефть есть, а выхода нет, только транзитом через желательно друзей с которыми легко поссориться, или черезмерно подружиться так, что другим не понравится.

Так что держать видиомсть нейтралитета и мудро молчать иногда вставляя стабильно тихое слово о неизменном курсе мира самое правильное внешнее рещение.



А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.

Это внутренний продукт. Издержки далеко внутри за границей внутренней и внешней политики, которые как две разные маски, одна на лице, другая на затылке.



Кстати с нефтью всё не так однозначно и сильно поменялось.

Рынки изменились и на такие бухи и бахи в одной стране сильно не влияют. Желающих продать куча.

Эмираты давно на поводке. И $$, небоскрёбы с кондеями и большие белые авто вместо верблюда любят больше сумасшедших на почве религии соседей.



Хотя посмотрим.



К сведению Иран не много в доле добычи сырой нефти, но и не так совсем уж мало. Хотя если его совсем выключат в общем ничего страшного не случится.

Он в 5 раза меньше РФ экспортирует и в основном изгоям и всяким китаям.

Отчего думал, что эти поставки не отнимут.



Данные по Ираку. Добыче сырой на ноябрь точно подбитые. ноя. 2019 4595 BBL/D/1к ранее за этот период 4576 Попадание почти в копейку.



А вот с Ираном не всё в порядке началось в июне резкое сокращение. было 2800 в начале 19 стало 2100 и каждый месяц меньше...