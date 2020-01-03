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§ NG.kz
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из полугода в США последний месяц оказался самым насыщенным: смена работы, жилья, круга общения и образа жизни. Еще до отъезда мне было известно, что в этой стране профессия водителя очень востребована и разнообразна. Одна из работ - доставка грузов на фургонах типа «ГАЗель» по всем штатам, для нее достаточно обычных водительских прав с категорией для легкового автомобиля, этим я и воспользовался.
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§ Артем Марусич
Re: Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Артем Марусич


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Сообщений: 135
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 08.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А на вест кост рейсов не бывает? Там вроде тоже интересные штаты.

Бывает, после написания этой статьи, я уже заезжал в ЛА, и прямо сейчас еду 2500 миль в Сан-Диего.
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§ Vit
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8798
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Затягивает. Да? Артём. Ты щас буквально за месяц, два всю Америку узнаешь. :lol: немного заработаешь а потом уже решишь где приземлиться.
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§ Серый волк
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 23:38
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