/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Казахстанский политолог Расул Жумалы рассказал, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.
Читать новость

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем появились фото киевского Боинга, на обломках фузеляжа и на плоскостях характерные пробоины...
В совпадение технических проблем самолёта, кстати нового, и атак в регионе не верится.

Пока нет детальных фото, но уже достаточно общих планов на которых пробоины видны отчётливо. Можно конечно выдвигать версии о том, что падающие обломки самолёта падали на торчащие острые элементы на земле, но что-то совсем не верится.

[img]https://izvestia.kiev.ua/images/items/2020-01/08/BKem0WdgS319qiTM/image/11(1).jpg[/img]

Кроме того при проблемах с двигателем самолёт не падает камнем и связь не прерывается.
Этот тип воздушного судна на одном двигателе способен выполнить разворот, возврат и приземлиться.
Ещё фото с пробоинами.

Похоже на то, что самолет был сбит, а не подорван изнутри.
На высоте чуть менее 8тыс футов это можно было сделать из самых примитивных средств ПВО.
Нужно ждать развития событий. В любом случае полёты над этой зоной должны быть запрещены.

Там можно ожидать любых провокаций против иностранных самолётов как со стороны отдельных исламистов, так и со стороны различных невменяемых группировок и режимов.
Профайл

* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за 25 наших копеек.

Ты на цены смотришь?
Говорил что на них внимание не обращаешь.
Профайл

§ ACROS
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такая поговорка: ".....кому война, а кому мать родная...", если война или даже небольшая военная эскалация на Ближнем Востоке, то мгновенно растут цены на чёрное золото - нефть. Казахстану выгодно война или что то подобное на Ближнем Востоке, может некрасиво говорить когда гибнут люди, но се ля ви, такова жизнь. Пополнение бюджета.
Профайл

§ maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Говорил что на них внимание не обращаешь.

Говорю же, по странному стечению обстоятельств.
Профайл

§ abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот же вменяемый адекватный пост #15
Может же Серый когда "заказ" не отрабатывает)


Есть ещё 3 фото фюзюляжа упавшего лайнера с характерными отверстиями

Вопрос кому выгодно?
Исламистам Ирана? Зачем они как бы ответку за генерала сделали,теперь им лучше сидеть тихо ждать хода Трампа
Да и притом Тегеран практически в центре страны против кого они там стреляли?

Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт устрашения да и можно спихнуть вину на местные власти
Тогда откуда дырки в фюзеляже?
Неужто с земли кто-то отсрелялся?
Дельта форс работает? Буря в пустыне 2.0.?

И третья версия,самолёт рухнул потомучто рухнул,страшное стечение обстоятельств и пользоваться ею будут обе стороны....

[Исправлено: abaika95, 08.01.2020 - 21:28]
Профайл

§ maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мож кто-то пустил дезинформацию, что этим бортом амеры сваливают, его дикари и шмальнули. Кто там разберет, на аглицком же говорили пассажиры.
Профайл

§ abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//там разберет, на аглицком же говорили пассажиры//




Как вариант,много Канадцев было,причем рейс на час задержали, почему?

Да и фото с дырками в фюзеляже можно подделать

Трамп отменил обращение к нации
Значит разбираются что сказать и что происходит

Зеленский с ходу заявил что отметает версию теракта,эксперд

Иран сказал черные ящики не отдаст,сами будут расследовать


Вообщем 14 год очень напоминает причем сразу 1914 и 2014
Профайл

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт

По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ!
:-)
И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!
Цитата:
abaika95: отдаст,сам
:lol: :lol:

С вами, извините обсуждать не намерен, пустышки на окладе. 8-)
Профайл

§ Coopidon
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт устрашения да и можно спихнуть вину на местные власти

Мне кажется вы на американцев наговариваете! Америка, страна несущая по всей земле демократические принципы освободного ососуществования, главный инвестор Казахстана, его надежда, и не побоюсь этого слова, опора, не способны на такую низость...подлость...фи...
Тот же Трамп, демократы...честнейшие люди.
:-o
Вы здесь не правы...
:-o
Профайл Посетить вебсайт

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: У Казахстана, вернее у руководства государства, многовекторная поли...

Единственно правильная политика, когда нефть есть, а выхода нет, только транзитом через желательно друзей с которыми легко поссориться, или черезмерно подружиться так, что другим не понравится.
Так что держать видиомсть нейтралитета и мудро молчать иногда вставляя стабильно тихое слово о неизменном курсе мира самое правильное внешнее рещение.

А что внутри всё украдено и идиоты деревню грязную и запущенную затоболовку городом ономастят ничего страшного.
Это внутренний продукт. Издержки далеко внутри за границей внутренней и внешней политики, которые как две разные маски, одна на лице, другая на затылке. :lol:

Кстати с нефтью всё не так однозначно и сильно поменялось.
Рынки изменились и на такие бухи и бахи в одной стране сильно не влияют. Желающих продать куча.
Эмираты давно на поводке. И $$, небоскрёбы с кондеями и большие белые авто вместо верблюда любят больше сумасшедших на почве религии соседей.

Хотя посмотрим.

К сведению Иран не много в доле добычи сырой нефти, но и не так совсем уж мало. Хотя если его совсем выключат в общем ничего страшного не случится.
Он в 5 раза меньше РФ экспортирует и в основном изгоям и всяким китаям.
Отчего думал, что эти поставки не отнимут.

Данные по Ираку. Добыче сырой на ноябрь точно подбитые. ноя. 2019 4595 BBL/D/1к ранее за этот период 4576 Попадание почти в копейку.

А вот с Ираном не всё в порядке началось в июне резкое сокращение. было 2800 в начале 19 стало 2100 и каждый месяц меньше...
Профайл

§ abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С вами, извините обсуждать не намерен, пустышки на окладе//



А с кем вы намерены обсуждать Серуня?) В одного пишите, вам кроме меня и не отвечает никто) во флуд загляните там вас любят)



Цитата-//Мне кажется вы на американцев наговариваете//


Может быть а может и нет а может.....(Скорсезе классик)
Профайл

§ костанаец
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 08.01.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Мне кажется вы на американцев наговариваете! Америка, страна несущая по всей земле демократические принципы освободного ососуществования, главный инвестор Казахстана, его надежда, и не побоюсь этого слова, опора, не способны на такую низость...подлость...фи... Тот же Трамп, демократы...честнейшие люди. Вы здесь не правы...

вы хоть предупреждайте о сарказме) а то есть тут люди которые примут ваши слова за чистую монету
Профайл

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Для Казахстана Иран является соседом через Каспийское море, географически мы не так далеко находимся, определенные последствия могут повлиять на нас. Надо держаться максимально корректно и равноудаленно Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37289#833553

Эти эксперты такие эксперты! :lol: :lol:
А ещё с марсианами связь хорошая по каспийскому морю. Можно на берегу моря на мокром песочке трактором слово нарисовать и они его в телескоп увидят.

Эти эксперты даже не озаботились, что транспортного сообщения через это море абсолютный ноль с Ираном. А через базары типа Складской разве что ведро фиников и мешок сухофруктов может быть теоретически доберётся и то пять раз перекупленный азербайджанскими торговыми людьми.

В общем несложно догадаться, что если там разборки. То летать как украина туда не нужно, чтоб потом не гадать кто в самолёт засадил.
В аэропорту сумасшедший на почве религии, беспилотник стлкнулся, банда подосланная с земли шмальнула и попала в один из трёх случайно бортов в том небе, или другие не менее сумасшедшие чем фанатики спецслужбы целенаправленно, чтоб развязать многоходовки... Просто тупо не летать там пока и не реагировать.
Пусть теперь заварившие расхлебывают. Иран, производитель самолётов, и Укрина, три страны. Учитывая их отношения будет трудно.
Профайл

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Мне кажется вы на американцев наговариваете! Америка

Оно так думает! Новые методички просто на НГ вместе с компами заперли, а дома только те засаленные, в которых америка враг номер одын! :lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между делом можем посмотреть данные по нефти.
С 2018 года санкции против Ирана стали активными.
И стоили Ирану резкого сокращения добычи на 23% разом.
Покупателям иранской нефти грозили санкции,
Специльно сделал выборку на специальном сайте с 1980. На графике отчётливо видно крах 1980 года (ирано-иракская война) Подломившая добычу нефти и экономику.
И в самом конце графика отвесное падение графика 2018 -2019 года. но не такое глубокое как в 1980.

Казалось бы четверть незначитльно.
Но бюджет расписанный затрещал.
В Иране быстро переориентировались на маргинальных покупателей.
Такой рынок вполне развит параллельно.
Но ситуация изменилась с 1980 года тем, что в 2019 рынок глобализирвался.

И если вы ничего не производите кроме куриц и фруктов, то всё остальное придется покупать за деньги от нефти.
Включая наполнение военных бюджетов, медицины и прочее... Рассмотрим подробнее.



В 1980 при таком падении на четверть даже не чихнули бы, Для удара по экономике нужно было на 4/5 провалить.
Для 2019 завязанного на нефтедоллары бюджета это ударище!
Полезла риторика и обвинения.
Почувствовали все. И вот мы стоим у сегодняшних событий.
Ликвидированный герерал в Ираке, которого ненавидят в израиле но готовы нести на руках в Тегеране - удобная мишень.
Удары по пустым американским базам, где одни говорят никто не погиб.
Другие как всегда в инфовойне орут о как минимум "80 американцев".
Украинский борт с погибшими, много канадцев.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх