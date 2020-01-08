Серый волк Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны #15





(Пользователи) Сообщений: 11022

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:15 А тем временем появились фото киевского Боинга, на обломках фузеляжа и на плоскостях характерные пробоины...

В совпадение технических проблем самолёта, кстати нового, и атак в регионе не верится.



Пока нет детальных фото, но уже достаточно общих планов на которых пробоины видны отчётливо. Можно конечно выдвигать версии о том, что падающие обломки самолёта падали на торчащие острые элементы на земле, но что-то совсем не верится.



[img]https://izvestia.kiev.ua/images/items/2020-01/08/BKem0WdgS319qiTM/image/11(1).jpg[/img]



Кроме того при проблемах с двигателем самолёт не падает камнем и связь не прерывается.

Этот тип воздушного судна на одном двигателе способен выполнить разворот, возврат и приземлиться.

Ещё фото с пробоинами.



Похоже на то, что самолет был сбит, а не подорван изнутри.

На высоте чуть менее 8тыс футов это можно было сделать из самых примитивных средств ПВО.

Нужно ждать развития событий. В любом случае полёты над этой зоной должны быть запрещены.



Там можно ожидать любых провокаций против иностранных самолётов как со стороны отдельных исламистов, так и со стороны различных невменяемых группировок и режимов.