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§ NG.kz
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Казахстанский политолог Расул Жумалы рассказал, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.
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§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11022
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем появились фото киевского Боинга, на обломках фузеляжа и на плоскостях характерные пробоины...
В совпадение технических проблем самолёта, кстати нового, и атак в регионе не верится.

Пока нет детальных фото, но уже достаточно общих планов на которых пробоины видны отчётливо. Можно конечно выдвигать версии о том, что падающие обломки самолёта падали на торчащие острые элементы на земле, но что-то совсем не верится.

[img]https://izvestia.kiev.ua/images/items/2020-01/08/BKem0WdgS319qiTM/image/11(1).jpg[/img]

Кроме того при проблемах с двигателем самолёт не падает камнем и связь не прерывается.
Этот тип воздушного судна на одном двигателе способен выполнить разворот, возврат и приземлиться.
Ещё фото с пробоинами.

Похоже на то, что самолет был сбит, а не подорван изнутри.
На высоте чуть менее 8тыс футов это можно было сделать из самых примитивных средств ПВО.
Нужно ждать развития событий. В любом случае полёты над этой зоной должны быть запрещены.

Там можно ожидать любых провокаций против иностранных самолётов как со стороны отдельных исламистов, так и со стороны различных невменяемых группировок и режимов.
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§ alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6788
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за 25 наших копеек.

Ты на цены смотришь?
Говорил что на них внимание не обращаешь.
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§ ACROS
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такая поговорка: ".....кому война, а кому мать родная...", если война или даже небольшая военная эскалация на Ближнем Востоке, то мгновенно растут цены на чёрное золото - нефть. Казахстану выгодно война или что то подобное на Ближнем Востоке, может некрасиво говорить когда гибнут люди, но се ля ви, такова жизнь. Пополнение бюджета.
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* maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Говорил что на них внимание не обращаешь.

Говорю же, по странному стечению обстоятельств.
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* abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот же вменяемый адекватный пост #15
Может же Серый когда "заказ" не отрабатывает)


Есть ещё 3 фото фюзюляжа упавшего лайнера с характерными отверстиями

Вопрос кому выгодно?
Исламистам Ирана? Зачем они как бы ответку за генерала сделали,теперь им лучше сидеть тихо ждать хода Трампа
Да и притом Тегеран практически в центре страны против кого они там стреляли?

Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт устрашения да и можно спихнуть вину на местные власти
Тогда откуда дырки в фюзеляже?
Неужто с земли кто-то отсрелялся?
Дельта форс работает? Буря в пустыне 2.0.?

И третья версия,самолёт рухнул потомучто рухнул,страшное стечение обстоятельств и пользоваться ею будут обе стороны....

[Исправлено: abaika95, 08.01.2020 - 21:28]
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* maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мож кто-то пустил дезинформацию, что этим бортом амеры сваливают, его дикари и шмальнули. Кто там разберет, на аглицком же говорили пассажиры.
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* abaika95
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//там разберет, на аглицком же говорили пассажиры//




Как вариант,много Канадцев было,причем рейс на час задержали, почему?

Да и фото с дырками в фюзеляже можно подделать

Трамп отменил обращение к нации
Значит разбираются что сказать и что происходит

Зеленский с ходу заявил что отметает версию теракта,эксперд

Иран сказал черные ящики не отдаст,сами будут расследовать


Вообщем 14 год очень напоминает причем сразу 1914 и 2014
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§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11022
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт

По ходу у этих номерковых либо компы перед новым годом отобрали с которых они по должности бомбили форум, либо в праздники в кабинеты не пускают бомбить НГ!
:-)
И шмалять они вынуждены из дома с купленного на барахолке китайской подделки смартфона, характерненько так пропускающей пробел после знаков препинания недоделанной оболочкой убогого китайского ПО!
Цитата:
abaika95: отдаст,сам
:lol: :lol:

С вами, извините обсуждать не намерен, пустышки на окладе. 8-)
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* Coopidon
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Американцам? Им выгода очевидна,подорвать самолёт как акт устрашения да и можно спихнуть вину на местные власти

Мне кажется вы на американцев наговариваете! Америка, страна несущая по всей земле демократические принципы освободного ососуществования, главный инвестор Казахстана, его надежда, и не побоюсь этого слова, опора, не способны на такую низость...подлость...фи...
Тот же Трамп, демократы...честнейшие люди.
:-o
Вы здесь не правы...
:-o
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