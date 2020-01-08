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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6788
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В столице Канады Оттаве неизвестный открыл стрельбу
В результате происшествия в центре города на улице Гилмора многие ранены. По некоторым данным, пострадали несколько человек.//

Да, опасно жить людям.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8797
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Пользуюсь моментом.
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* Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо,друзья!
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§ КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 4)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Присоединяюсь! Скучновато без Вас.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18248
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, опасно жить людям. Профайл

В Канаде и Иране... :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.01.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Козлов я


Возвращайтесь скорее на форум! Здоровым и весёлым :-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, опасно жить людям

Жить вообще опасно. Но вы сильно не бойтесь.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов возвращайся,выздоравливай
С чем слег если не секрет?
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* Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
С чем слег если не секрет?
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