Vit Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8796

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:49 Возможно я щас скажу чёт плохое. Удалите если это экстремизм, расизм, национализм. . Моё личное мнение что если сегодня дать высокие военные технологии таким странам как Ирак, Иран, Сирия, и тд. То они уже завтра будут у нас дома. И не пожалеют не жён не детей. Может и прав в чем то Путин и трамп, говоря мы лучше уж будем там вас бомбить, чем по дому бегать за вами. Жеско? Может быть. Менталитет разный. Европу уже трясёт от мигрантов , хотя их кормит. . Разные мы.