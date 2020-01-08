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§ NG.kz
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Казахстанский политолог Расул Жумалы рассказал, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.
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§ директор пляжа
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эксперт не исключает повышения цен на нефть, что также скажется на Казахстане.
одно ясно нефть дорожает тенге падает, нефть дешевеет тенге падает.
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§ Тот самый
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да-да, спасибо, эксперт, мы и сами уже знаем, что опять тенге упадёт ))
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§ Vit
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно я щас скажу чёт плохое. Удалите если это экстремизм, расизм, национализм. . Моё личное мнение что если сегодня дать высокие военные технологии таким странам как Ирак, Иран, Сирия, и тд. То они уже завтра будут у нас дома. И не пожалеют не жён не детей. Может и прав в чем то Путин и трамп, говоря мы лучше уж будем там вас бомбить, чем по дому бегать за вами. Жеско? Может быть. Менталитет разный. Европу уже трясёт от мигрантов , хотя их кормит. . Разные мы.
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§ abaika95
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эксперДы -экономисты только что были на линии #1,#2))



Политолог тоже конечно великий эксперт) рассказал про историю Ирана про Трампа в итоге вывел война может будет а может и нет)



Ждём обращение Трампа к народу США) после этого можно делать конкретные выводы)
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§ Добринцофф
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6905
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.01.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
одно ясно нефть дорожает тенге падает, нефть дешевеет тенге падает.


За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.
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§ Vit
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любителям фиников. Закупайтесь. Походу в цене будут на вес золото.
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* Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11020
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.

Не знаю как там звезды разлагаются у экспердов, подешевеет нефть или подорожает. Будет ли война марса с юпитером или не будет, но кто же все Талапкеры разбомбил в кайой-то костанайской области и город теперь полон беженцев??? :lol:
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* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У политолога из страны Чунга Чанга другое мнение. Кому верить, непонятно.
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* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Експерд Серуля сейчас расставит по полочкам-
Виноват акунамат, если начнётся война.
Патамушта. Библиотеки нет.
И тащят мясо сбоку.
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* alex_60
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.

За 19 год депозит в тенге дал 12 процентов в валюте.
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* Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11020
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:38
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11020
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:41
Комментарий удален модератором.
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§ ACROS
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Казахстана, вернее у руководства государства, многовекторная политика. То есть и нашим и вашим, и постоянно надо держать нос по ветру и постоянно надо говорить: "...б.., пацаны, без базара, абида болмасын, вы тут сами порезвитесь от души, а мне домой чапать надо, отвечаю, а то пахан заругается...."
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§ maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4748
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По странному совпадению вчера залил полный бак, потому что бенз у нас подешевел. И финики купил коробку за 25 наших копеек.
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