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≡ "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении жителя Костаная Виталия КИМА, бывшего директора ТЦ "Астыкжан", а ныне безработного, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 января. Ким обвиняется в том, что он избил пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА.
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§ ACROS
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Превышение предела необходимой обороны не было?
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§ Тот самый
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 8 мкрне между 16-й школой и 8-м детсадом есть злополучный проезд шириной в 1 машину. Зимой его раскатывают до 3х полос, а вот летом при встречном разъезде кому-то приходиться лезть на бордюр или в грязь.

Так вот однажды наблюдал там баттл. Сошлись таксист лет 45 на Нексии и Гольф вроде с парнем лет 25-35. Встали на середине и сначала руками махали и фарами моргали друг другу, предлагая оппоненту уступать дорогу, потом стали сигналить. В итоге таксист вышел из машины, было видно, что играют эмоции. Но вдруг переменился в лице, снова открыл машину, забрал ключи, закрыл её и... ушёл :lol: :lol: :lol:

Походил минуты 3, потом спокойно сел и уехал.
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§ Coopidon
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Привык говорить ПРАВДУ в лицо, какой бы она не была.

Воинствующий правдоискатель.
Понимаю...
Удачи ВАМ...
8-)
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§ ACROS
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда???? Сто лет она мне сдалась! В наше время правда - она у того, у кого СИЛА. Просто принцып: Чужого не надо, а своего не отдам.
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§ лимон
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Превышение предела необходимой обороны не было?


у кого?
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§ Vit
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Удар в пах.
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§ Сяоми
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Сяоми


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Сообщений: 6
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 08.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палка о двух концах, каждый утверждает свое. Там же на видео видно что был кто-то еще, может его стоит как свидетеля допросить?
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§ Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сяоми:
Нужно всегда оставаться человеком. Разбирая по полочки все эту тему. Мы видим что пенс поставил авто не нормально, его послали, он тоже не смог удержаться. Видимо его не учили что хамить мало знакомым людям опасно для здоровья. Жизнь прожил а ума не нажил. Уйди в сторону, тыж не прав. Признай свою вину. Я не прав. Трудно? Лекс уже в принцепе проехал, че уже махать руками, помогать, когда ваша помощь уже до лампочки. Возьми лям и езжай на курорт. Теперь возьмёт 300 ну может ещё не мног. Че изменилось? Он завтра будет аккуратно ставить авто в гаражном кооперативе за 300. Хотя мог тоже самое за лям делать.
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§ drakon
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Видимо его не учили

Цитата:
Vit:
Я не прав.

Цитата:
Vit:
Лекс

Да, не учили Пенса, перед Лексом,
на коленки - падать.
А вас, мододняк, не учили-
старших - уважать?...

:-o :oops: ;-)
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§ Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не на коленки падать. Если даже старое поколение не может признать свою вину. Ким у него не забирал хлеб. Он молча, как все нормальное поколения молодых людей пытался объехать и уже обьехал. Культурно, молча это делал. Потом подбижал дед и начал умничать. Давай сюда, давай туда. Я б тоже сказал ему иди ты. Вон убери машину лучше. И Ким поступил как мужик, приехал на следующий день, дед извини возьми лям, успокойся. А нет. Мы же коммунисты, мы в суд пойдём.
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§ Мишаня
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Он молча, как все нормальное поколения молодых людей пытался объехать и уже обьехал. Культурно, молча это делал. Потом подбижал дед и начал умничать.

Ким, перелогинся! Или ты тот дед? Такие подробности, один из двух ))
Соломинку в чужом глазу увидел, ага?
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§ Coopidon
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Если даже старое поколение не может признать свою вину

Вину, в чем, Уиталик?
В том что перегородил дорогу? Ты либо никогда не был в гаражах, ремзонах и тп, либо клинически...не догоняешь.
Видишь ли в таких местах постоянно и регулярно перегораживают соседям дорогу. Машина заглохла, её ремонтируют, прицеп затаскивает, да мало ли чего!
Нормальные соседи ещё и помогают. Оттащить, затащить, подтолкнуть. Плохие-обьезжают по другой улице. Ну, конечно на лехов, жипов и дураков это не распространяется.
8-)
У тебя, Уиталик, какие соседи?
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§ КГСПС
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.01.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

А как вам такая ситуация. Приезжаешь в гараж, а возле твоих ворот машина на домкрате и наполовину разобраная. А у тебя времени в обрез. Помочь ремонтировать? И грешат этим в основном понаехавшие, которые привыкли разбирать свои шушлайки где прийдется, в том числе и во дворах.
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§ Vit
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Цитата:
Coopidon:

Ребят, вы че хотите от меня услышать. Кто из них хитрец? Ким придя с извенениями на следующий день и деньгами или дед который начинает бегать справки собирать на слуховой аппарат.
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§ Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если лям был не нужен. Тогда зачем в суде справки на 160 слуховой аппарат. Непонятно. Будь тогда принципиальный до конца. Хочешь посадить. Сажай, без справок.
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