Vit "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8796

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:05 Цитата: Сяоми: Нужно всегда оставаться человеком. Разбирая по полочки все эту тему. Мы видим что пенс поставил авто не нормально, его послали, он тоже не смог удержаться. Видимо его не учили что хамить мало знакомым людям опасно для здоровья. Жизнь прожил а ума не нажил. Уйди в сторону, тыж не прав. Признай свою вину. Я не прав. Трудно? Лекс уже в принцепе проехал, че уже махать руками, помогать, когда ваша помощь уже до лампочки. Возьми лям и езжай на курорт. Теперь возьмёт 300 ну может ещё не мног. Че изменилось? Он завтра будет аккуратно ставить авто в гаражном кооперативе за 300. Хотя мог тоже самое за лям делать.