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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим в случае обострения Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 52 городам в Иране. Посол: Иран клянется отомстить, но ничего не имеет против американцев.


проснулся что-ли?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс у вас наверно седня-завтра траур объявят, 68 человек с лайнера граждане Канады
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто там брюзжал про старые самолеты.недавно.
после катастрофы.
этому боингу три года.
последнее техобслуживание прошел 6 января 2020.
самая вероятная причина -возгорание авиадвигателя.

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 14:50]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
с лайнера граждане


Иранские СМИ сообщают, что в авиакатастрофе погибли 147 иранцев и 32 иностранца.
другие данные
сервис Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов, сообщил, в целом на борту самолета находились:
граждане Украины - 11
граждане Ирана - 71
граждане Канады - 73
граждане Германии - 4
граждане Британии - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 15:02]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то сомневается что Купидон женского пола?
Я лично нет.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я лично нет.

Алекс, а ты зайди к нему,ей на сайт... :oops:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода хорошая

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 19:54]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а ты зайди к нему,ей на сайт.

И что там, страшно все?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И что там, страшно все?

Да, вроде - нет... :lol: :oops:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Погода хорошая

У нас +8, дождь.
Тоже нормальная... :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, вроде - нет..

Ну ты то там друг.
Тебе лучше знать.
Совместное фото есть?

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 20:05]
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* Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством! Я его встретил очень оригинально - за 12 часов до НГ попал на операционный стол. Потому сейчас всем желаю здоровья и успехов в новом году! :-)

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