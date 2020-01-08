Vit Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3168





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8796

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:07 Цитата: drakon: У моей мамы, пенса и деда. Стоит дома мешок муки. Мясорубка. Почему думаешь я к маме часто за пельмени забегаю а не в магаз. Её пельмени слепленые своими руками, наверно нет не че на свете вкусней.