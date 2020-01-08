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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еда?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Китайская фигня. 100%

Нет, немецкая,еда... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У моей мамы, пенса и деда. Стоит дома мешок муки. Мясорубка. Почему думаешь я к маме часто за пельмени забегаю а не в магаз. Её пельмени слепленые своими руками, наверно нет не че на свете вкусней.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
наверно нет не че на свете вкусней.

Согласен с пельменями. Но это не
сделаешь, своими руками... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто правильно ответит на вопрос?

Какой приз ставишь за правильный ответ?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какой приз ставишь за правильный ответ?

По - желанию... :lol: :oops:
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Страница 212 из 212«1...210211212
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