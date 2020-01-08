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≡ "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении жителя Костаная Виталия КИМА, бывшего директора ТЦ "Астыкжан", а ныне безработного, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 января. Ким обвиняется в том, что он избил пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА.
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§ ACROS
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Превышение предела необходимой обороны не было?
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§ Тот самый
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 8 мкрне между 16-й школой и 8-м детсадом есть злополучный проезд шириной в 1 машину. Зимой его раскатывают до 3х полос, а вот летом при встречном разъезде кому-то приходиться лезть на бордюр или в грязь.

Так вот однажды наблюдал там баттл. Сошлись таксист лет 45 на Нексии и Гольф вроде с парнем лет 25-35. Встали на середине и сначала руками махали и фарами моргали друг другу, предлагая оппоненту уступать дорогу, потом стали сигналить. В итоге таксист вышел из машины, было видно, что играют эмоции. Но вдруг переменился в лице, снова открыл машину, забрал ключи, закрыл её и... ушёл :lol: :lol: :lol:

Походил минуты 3, потом спокойно сел и уехал.
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§ Coopidon
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Привык говорить ПРАВДУ в лицо, какой бы она не была.

Воинствующий правдоискатель.
Понимаю...
Удачи ВАМ...
8-)
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§ ACROS
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда???? Сто лет она мне сдалась! В наше время правда - она у того, у кого СИЛА. Просто принцып: Чужого не надо, а своего не отдам.
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§ лимон
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Превышение предела необходимой обороны не было?


у кого?
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* Vit
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8788
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Удар в пах.
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* Сяоми
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Сяоми


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Сообщений: 6
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 08.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палка о двух концах, каждый утверждает свое. Там же на видео видно что был кто-то еще, может его стоит как свидетеля допросить?
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