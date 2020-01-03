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§ NG.kz
Смешать и запечь
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страсбурга пирог нетленный и пунша пламень голубой…» - в своих стихах воспел еще Александр Сергеевич Пушкин. Если ознакомиться с рецептом, то становится ясно, что это пирог со сложной, практически паштетной начинкой. Вот отсюда и можно танцевать, используя идею для любого праздничного стола.
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* drakon
Re: Смешать и запечь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сдожноватый - рецепт... :lol: :oops:
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* drakon
Смешать и запечь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот для Стратсбургского пирога,почти,

да что там почти. Все ингридиенты - были.
Но с Пироком как то - не сложилось.
Мало выходных было... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 08.01.2020 - 17:17]
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