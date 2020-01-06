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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 211 из 211«1...209210211
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
чел или в прострации или в параллельном мире

Сами же этого хотите,прям за ним по следам идёте.
Не можете жить без него.
Сказать себе стоп не можете.
Только и обсуждаете.
Других тем нет.
Ну список уже же есть
Акиматовсий тролль
Работник секретных органов
Кто там ещё.
На Серулю побухтите, его бешеная собака покусала. Он тут с этим живёт как вип персона.
Да и Дракон вообще.
В деревне все в грязи, листья не убирает.

[Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 20:36]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже - такой..


ну что, попил молочка?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что, попил молочка?

От такой, не отказался бы... :lol: :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.01.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чего вы все такие злые!!?!?! Особенно А??
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Особенно А??

Алекс или Абайка?
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да с какого перепугу? Или вы думаете, что мы уехали и мат забыли?//




С того перепугу что если отменят модерацию,в комменты набегут "фрики" которые Юджина обидели и начнут обижать всех остальных) в первую очередь я думаю будут попадать неместные) маты вы может и не забыли,но против кучки "оголтелых" которые массовостью берут,маты уже будут бессильны)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да никто сюда не набежит, даже если модерации не будет. Регистрацию то не отменят.
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

----Первый . Второй - нормальный чел.
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
комменты набегут "фрики"

----Прикинул , тут около двух десятков постоянных всего .
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дождалась - главная Ёлка Деревни,

Православного Рождества. Ещё вчера,
её - убрали... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Православного Рождества


Вообще то в Гамбурге Самый большой храм Русской Православной Церкви на территории Германии.
У вас в деревне православных нет?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да и Дракон вообще. В деревне все в грязи, листья не убирает.

Да вот, смотрю я на деревню,везде-

листья, никто не убирает... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
листья, никто не убирает..


у нас бы сразу оштрафовали за такое.
100 мрп.
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Страница 211 из 211«1...209210211
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