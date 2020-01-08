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§ NG.kz
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"При правительстве была создана рабочая группа, в состав были включены ученые, эксперты. Мы изучили международный опыт и внесли предложения в Администрацию Президента по использованию части пенсионных накоплений", - сказал вице-премьер Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции СЦК.
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* Vit
Re: Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
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§ alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче так.
всего три уровня медобеспечения.
три пакета.
первый- гарантированный всем.
второй - кто платит ОСМС.
третий- то что не входит в два первых.
третий уровень предоставляется платно или за счет добровольного медицинского страхования.
во второй пакет входит первый пакет плюс
--консультации,диагностика,плановая стационарная помощь и бесплатные таблетки по ряду заболеваний.
--стационарозамещающая помощь
--реабилитация и восстановительное лечение.
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§ ACROS
Re: Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS


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Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего" государства, обратная связь с народом? Мнения того самого народа, будущих пенсионеров, которым хотят обеспечить нормальную старость не надо учитывать? Может опубликовать предложения Минсоцзащиты в печати и выслушать мнения этих будущих пенсионеров и наиболее толковые и здравые отобрать и рассмотреть. Или ларчик открывается просто? Лечение по видам которые не предусмотрены в рамках ОСМС предусматривает,очевидно, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ по мед.учреждениям, в том числе и ЧАСТНЫМ. Очередной денежный поток.
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* Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную клинику и теперь (спасибо вам"добрые") слуги народа что разрешили использовать пенс накопления.
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