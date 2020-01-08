ACROS Re: Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего" государства, обратная связь с народом? Мнения того самого народа, будущих пенсионеров, которым хотят обеспечить нормальную старость не надо учитывать? Может опубликовать предложения Минсоцзащиты в печати и выслушать мнения этих будущих пенсионеров и наиболее толковые и здравые отобрать и рассмотреть. Или ларчик открывается просто? Лечение по видам которые не предусмотрены в рамках ОСМС предусматривает,очевидно, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ по мед.учреждениям, в том числе и ЧАСТНЫМ. Очередной денежный поток.