Тот самый Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 307

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:59 В 8 мкрне между 16-й школой и 8-м детсадом есть злополучный проезд шириной в 1 машину. Зимой его раскатывают до 3х полос, а вот летом при встречном разъезде кому-то приходиться лезть на бордюр или в грязь.



Так вот однажды наблюдал там баттл. Сошлись таксист лет 45 на Нексии и Гольф вроде с парнем лет 25-35. Встали на середине и сначала руками махали и фарами моргали друг другу, предлагая оппоненту уступать дорогу, потом стали сигналить. В итоге таксист вышел из машины, было видно, что играют эмоции. Но вдруг переменился в лице, снова открыл машину, забрал ключи, закрыл её и... ушёл



Походил минуты 3, потом спокойно сел и уехал.