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§ NG.kz
Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемых уже задержала полиция, но часть похищенных денег они успели потратить. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Разбойное нападение произошло 29 декабря на ул. Складской.
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§ alex_60
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//31 декабря задержали подозреваемых: 32-х и 33-летних жителей областного центра. Задержали их в городе Тобыл.//

задержали в поселке Затобольск.
Тобыл 2 января вроде появился указ.
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§ Тот самый
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Задержали их в городе Тобыл


Всё из-за Тобыла. При Затобольске такой фигни не было!
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§ сайлау курманов
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.01.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не устаю повторять, украсть полдела, главное сохранить
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§ лимон
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, а деньги потраченные на погашения кредитов из банков возвращают потом? или просто сумму отжатую на них вешают?
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