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≡ СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вылетевший из аэропорта Тегерана Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» со 180 пассажирами на борту разбился из-за «технических неполадок». Точная информация о пострадавших не известна.
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§ maxsaf
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут, что выживших нет. Капец начало года. :-(
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§ alex_60
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
unian.ua
//При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели//
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§ abaika95
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2478
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 часа назад была новость на одном из пабликов специализирующихся на армейской теме,что после ракетных атак,истребители США были приведены в боевую готовность в Ливане и Ираке,патрулировали уже территорию.

Утверждать пока никто не утверждает но вопросы нехорошие уже посыпались
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§ директор пляжа
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас скажут что Иранцы сбили и снесут все к чертям! Оставят только нефтяные вышки. Случай напоминает происшествие с малазийским боингом, с уже мертвыми пассажирами на борту, который так тщательно расследовали и вроде как замяли.
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§ alex_60
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
unian.ua
//Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана/
Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит дополнительной информации.//
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§ юля елиссева
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
с малазийским боингом, с уже мертвыми пассажирами на борту

приведи ссылку где это написано хоть с одного авторитетного СМИ
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§ abaika95
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2478
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какова вероятность того что такое событие как гибель лайнера по техническим причинам может произойти в регионе в котором за 8 часов до крушения были произведены ракетные пуски на территорию соседней страны а за 2 часа до крушения ВВС соседней страны вплотную начали подлетать к границам государства на территории которого произошло крушение самолёта? Вероятность крайне мала,но она все же есть
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