ACROS Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 В любом конфликте виноваты ОБЕ стороны. Кто то больше, кто то меньше.Нет абсалютно ВИНОВНОГО, как и нет абсалютно ПРАВОГО. Не поставил бы свою машину поперёк дороги потерпевший, Ким проехал бы молча и деда не бил бы и ВСЁ - никакого конфликта и черепок Шевцова цел был бы и деньги Ким никому не платил бы.

На ровном месте конфликт возник. Причина: в отсутствий культуры поведения при вождении авто, как с этой так и с той стороны.