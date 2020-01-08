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≡ Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За невыполнение требований по очистке дорог в зимний период к ответственности привлечены должностные лица КОФ ТОО "Казахавтодор", сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

С такими штрафами работать вообще бессмысленно. Деньги получил, штраф оплатил, и на Багамы отдыхать.
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§ ACROS
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день штраф по 80 000 тенге? Хороший отдых. Штраф это одно, а репутация? Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.
Правильно полиция делает, с себя ответственность снимает: мол это дорожники, плохо чистят. От всего этого только нам будет хорошо: может наладиться с очисткой и удобно будет ездить на дорогах.
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§ директор пляжа
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где же такие горы в Костанайской области.. как на первом фото.
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§ Vit
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правда. Где это? Костанайская обл?
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