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§ NG.kz
Генсек ООН: Планета пылает в огне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировым лидерам с призывом остановить эскалацию международных конфликтов. Он отметил, что всё больше стран принимают непредсказуемые решения c непредсказуемыми последствиями.
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§ alex_60
Генсек ООН: Планета пылает в огне
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
80 американских военнослужащих.


на иранском ТВ жертв обстрела назвали «американскими террористами».

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 12:19]
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§ maxsaf
Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Донбасс тоже террористами называют. Согласны?
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§ alex_60
Генсек ООН: Планета пылает в огне
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
террористами называют. Согласны?

нет.
//С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили "режим тишины"//
так пишут на сайтах .ua
по крайней мере сейчас.
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§ юля елиссева
Генсек ООН: Планета пылает в огне
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Донбасс тоже террористами называют. Согласны?

конечно! так и есть!
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