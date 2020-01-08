/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении жителя Костаная Виталия КИМА, бывшего директора ТЦ "Астыкжан", а ныне безработного, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 января. Ким обвиняется в том, что он избил пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА.
Читать новость

§ abaika95
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2478
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Киму лицо заретушировали-понятно
Потерпевшему нет
Прокурору и адвокату-да
Помощнику прокурора-нет

Как это работает?) Немного не ясно)
Профайл

§ Георгий ГОВОРОВ
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это работает?) Немного не ясно)

В начале суда корреспонденты ходатайствуют о проведении фото и видео съёмки, где каждый участник процесса сам решает, заявлять запрет на его изображение или нет.

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 08.01.2020 - 11:18]
Профайл

§ abaika95
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2478
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//участник процесса сам решает, заявлять запрет на его изображение или нет//



Спасибо,все теперь понятно)


А ведь это тоже кстати показатель,кто дал разрешение а кто нет)
Профайл

§ лимон
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не оправдываю драчуна, но дед, похоже, не прост как кажется
перегородил проезд и пошел разговаривать с другом, чем думают...
Профайл

§ ACROS
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом конфликте виноваты ОБЕ стороны. Кто то больше, кто то меньше.Нет абсалютно ВИНОВНОГО, как и нет абсалютно ПРАВОГО. Не поставил бы свою машину поперёк дороги потерпевший, Ким проехал бы молча и деда не бил бы и ВСЁ - никакого конфликта и черепок Шевцова цел был бы и деньги Ким никому не платил бы.
На ровном месте конфликт возник. Причина: в отсутствий культуры поведения при вождении авто, как с этой так и с той стороны.
Профайл

§ юля елиссева
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, а чего прокурорский-то своего фейса стесняется?
Профайл

§ Vit
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял бы лям и уже б забыл эту всю историю. Загорал бы щас с бабушкой где нибудь в Египте. А теперь приходится ходить по сугробам в суды.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: drakon, yudjin, Coopidon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 3
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх