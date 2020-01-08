abaika95 СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2478

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Интересно, какова вероятность того что такое событие как гибель лайнера по техническим причинам может произойти в регионе в котором за 8 часов до крушения были произведены ракетные пуски на территорию соседней страны а за 2 часа до крушения ВВС соседней страны вплотную начали подлетать к границам государства на территории которого произошло крушение самолёта? Вероятность крайне мала,но она все же есть