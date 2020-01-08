ACROS Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:39 Каждый день штраф по 80 000 тенге? Хороший отдых. Штраф это одно, а репутация? Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.

Правильно полиция делает, с себя ответственность снимает: мол это дорожники, плохо чистят. От всего этого только нам будет хорошо: может наладиться с очисткой и удобно будет ездить на дорогах.