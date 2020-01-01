abaika95 Yudjin: Праздничное лицемерие #135





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2473

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:04 Цитата-//Ты за громкими лозунгами упускаешь факты.//







Ну если уже на столько все пошло) давайте будем проверять должностные лица на предмет знания двух языков?) да даже не должностные а просто сферу обслуживания) обращусь я в парикмахерскую на гос языке что мне в половине таких парикмахерских ответят?)







И при том мы упускаем из виду одну бытовую деталь,кто-нибудь хоть раз видел объявление сдам квартиру семейной паре только монголоидной/кавказской внешности,славянам не беспокоить?)))



Я не видел)



А вот такое: сдам комнату студентам только славянам) вот что это?)





Так что таблички это ещё не самое главное)