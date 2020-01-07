alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7492





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6763

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:52 AСROS - ты и вы.

просто дам текст

//Язык в Интернете значительно отличается от традиционного, привычного письменного стандарта. Говоря здесь о языке Интернета, мы имеем в виду общение на всевозможных Интернет-форумах, в блогах, чатах, социальных сетях, представляющие собой, по сути дела, тексты устных разговорных жанров, но в их письменной форме. Когда на форумах идет обсуждение вопроса, связанного с выбором ты или вы, пользователи нередко ссылаются на уже сложившиеся и описанные специалистами нормы речевого этикета. Однако люди при этом забывают, что нормы речевого этикета, которые они имеют в виду, вообще говоря, не приложимы к сетевому общению, для которого пока еще лингвистические «законы не писаны». Сетевой этикет, уже получивший название нетикета, находится на стадии становления.//



рс. а вот вы нарушаете правила сети, со своим постоянным капслоком,

и делаете вид что не замечаете когда вам об этом говорят.

капслок- это не есть хорошо в разговоре.почитайте про это.



[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 10:03]