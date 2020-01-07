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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Согласен - раньше было народу больше.

Активных все равно было человек двадцать, не больше.
Нудных не было, тогда практически, сейчас есть.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2020 - 22:07]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1485
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за сайт "всякая всячина" во флуде:

Цитата:
alex_60:
Но вот стрижи во время зимовки летают над Африкой около 200 дней, не садясь на землю. Наверное спят на лету.


Цитата:
abaika95:
Иранского генерала убили Американцы Иран рвет и мечет,будет месть Россия поддержала Иран Великобритания и Израиль поддержали США


????
Нам мало новостных и прочих каналов?

И при этом Алекс ещё и обличает и увещевает:"...У вас мозги не опухли,...Смотрю от рассвета до заката...На улицу бы хоть сходили..."
И кто тут больше всех флудит?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
На улицу бы хоть сходили..."

Так я с улицы и пришёл в 21.00
И пишу на разные темы.не на одну.
А не об одном и том же кругами.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На улицу бы хоть сходили

----Жидкий снег весь день идет .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нам мало новостных и прочих каналов?

А я откуда знаю, мало вам или много.
И кто такие `Нам"
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Жидкий снег весь день идет

С зонтиком значит.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
AСROS - ты и вы.
просто дам текст
//Язык в Интернете значительно отличается от традиционного, привычного письменного стандарта. Говоря здесь о языке Интернета, мы имеем в виду общение на всевозможных Интернет-форумах, в блогах, чатах, социальных сетях, представляющие собой, по сути дела, тексты устных разговорных жанров, но в их письменной форме. Когда на форумах идет обсуждение вопроса, связанного с выбором ты или вы, пользователи нередко ссылаются на уже сложившиеся и описанные специалистами нормы речевого этикета. Однако люди при этом забывают, что нормы речевого этикета, которые они имеют в виду, вообще говоря, не приложимы к сетевому общению, для которого пока еще лингвистические «законы не писаны». Сетевой этикет, уже получивший название нетикета, находится на стадии становления.//

рс. а вот вы нарушаете правила сети, со своим постоянным капслоком,
и делаете вид что не замечаете когда вам об этом говорят.
капслок- это не есть хорошо в разговоре.почитайте про это.

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 10:03]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1485
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.01.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И пишу на разные темы.не на одну. А не об одном и том же кругами.



Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве... Спросите у Абайки-психолога...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве


рассмешила с утра. давно так не смеялся..
по себе судишь..понимаю..
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Интернет, завтра человечество ещё что то более совершенное изобретёт, но ЭТИКЕТ, правила хорошего тона, стандарты правописания никто никогда не отменял, надеюсь и не отменят. Капслок нажимаю не постоянно , только тогда когда хочу на какое то слово (ключевое) сделать акцент.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2473
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве//




Так если честно можно о половине форумчан сказать) о интелектуальном одиночестве,ментальном) кому-то на работе скучно и о политике поговортиь не с кем,у кого-то в семье скукатища а тут хоть по "гавкатся" можно) ну а кто-то просто тоскует по родине,по старым названиям,по городу в котором родился,по родному языку,вот и сидит на форуме сутками только ночь переспать и снова сюда)

[Исправлено: abaika95, 08.01.2020 - 10:17]
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