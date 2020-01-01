Цитата: ACROS:

Единственное что я знаю точно и это вижу каждый день: русскоязычное население Казахстана, НИКОГДА, НИГДЕ и НИКЕМ не ущемляется



И на дорогах указатели населенных пунктов с прошлого года ТОЛЬКО на казахском. Этим ущемляют не только БОЛЬШИНСТВО жителей области, но и водителей транзитного транспорта из других стран. Причем, часто сделано безграмотно, нелогично, например, за п.Озерный на трассе М36 есть съезд на п.Московский, так вот указатель сейчас стоит "Маскеу". Можно ж подумать, что это поворот на Москву, а не п.Московский.