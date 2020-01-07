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§ NG.kz
Генсек ООН: Планета пылает в огне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировым лидерам с призывом остановить эскалацию международных конфликтов. Он отметил, что всё больше стран принимают непредсказуемые решения c непредсказуемыми последствиями.
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* maxsaf
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошумят и забудут. Несоизмеримые военные бюджеты.
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§ 3DO
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 07.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желаю человечеству поскорее себя уничтожить, как вид. Пусть планета наконец заживет, задышит полной грудью, так сказать.
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§ сайлау курманов
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирак потребовал американцев убраться из страны, на что их презик напомнил о нескольких лярдов на которые был построен аэродром,. Мол верните эти деньги тогда и уйдём. Неслыханный циннизм и насмешка одного рыжего человека над целым народом и страной
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* maxsaf
Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
напомнил о нескольких лярдов на которые был построен аэродром

Предлагаете подарить? Как он будет такой подарок обьяснять налогоплательщикам?
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§ abaika95
Генсек ООН: Планета пылает в огне
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2473
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//? Как он будет такой подарок обьяснять налогоплательщикам?//




А как у них интересно президенты объясняют налогоплательщикам содержание своей армии в Ираке вот уже как 15 лет без какого либо положительного показателя для Ирака?) ИГИЛ при них появилась)
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§ сайлау курманов
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.01.20 - 07:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю не стоит особенно верить этим колонизаторам, по сущности они так и остались ими, только более изощрённо, рабы, деньги, разжигание войны и прочие неприятности в масштабах стран и континентов, просто ужасно
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* maxsaf
Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как у них интересно президенты объясняют налогоплательщикам содержание своей армии в Ираке вот уже как 15 лет без какого либо положительного показателя для Ирака?

Положительными показателями для Америки. ))
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§ alex_60
Генсек ООН: Планета пылает в огне
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аэродром и авиабаза американцев в Ираке
под ракетным обстрелом ночью.
только начало.
убитые американцы- да,положительный показатель для америки.
каждому президенту по войне- в конституцию им уже можно записывать.

[Исправлено: alex_60, 08.01.2020 - 08:59]
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* maxsaf
Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну щас ответка прилетит, и понеслась.
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§ alex_60
Генсек ООН: Планета пылает в огне
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
щас ответка прилетит,


не уверен.
под прицелом все аэродромы откуда будут взлетать самолеты,
например Дубай и Хайфу.
обещаны удары внутри штатов. если будет ответ.
Трамп сказал- все хорошо. в твиттере.
глава Пентагона звонил в Иран.
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* maxsaf
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Трамп сказал- все хорошо

Хитрый ход
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§ abaika95
Генсек ООН: Планета пылает в огне
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2473
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский лайнер с 180 человек в Иране упал.....
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§ alex_60
Генсек ООН: Планета пылает в огне
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинский лайнер с 180 человек в Иране упал.....


печально. дежавю..
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