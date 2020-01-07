В Управлении делами президента РК и его подразделениях работают более 3 тысяч человек, а годовой бюджет этой структуры составляет свыше 87 млрд тенге. О том, на что расходуются эти деньги, рассказывается в исследовании журналиста Джамили МАРИЧЕВОЙ, опубликованном на сайте cabar.asia. Читать новость
---- А так живет президент Уругвая 1 марта 2010 — 1 марта 2015 Хосе Альберто Мухика Кордано .90 % от зарплаты в 12 500 USD президент отправляет на благотворительность. На оставшиеся 1 250 USD проживает вместе со своей женой.
ну, судя по расходам на санатории и медицины и прочие ̶р̶а̶с̶п̶и̶л̶ы̶ средства для личной зоны комфорта богов- у нас все люди чрезвычайно больные работают, не покладая рук трудятся, что каждый на год по два раза органы вкруг меняет, по иному не понять. Как там дела обстоят с приказом елбасы с отечественным автопромом- лифан, китайские микроавтобусы и прочее- откуда в списке бехи, мерины и прочая забугорная техника? Получается приказ не для всех чтоль? И кстати, где-то будет отображаться полеты самолета Аirbus a330-243 prestige с борт номером UP-A3001 за период с августа по ноябрь месяц на 22 млн $, кто летал, зачем летал, почему не президент использует данный самолет в личных целях и какая в том была необходимость? И почему не пассажирскими самолетами, которыми все пользуются, а именно этим рейсом? ))))
Ну, вроде общеизвестно, что основная дислокация президента РФ в Кремле, в Москве, которые существуют уже с приснопамятных времен. Ничего нового там не строили специально для Путина. Может, пару резиденций? - не уверен, их всего-то вроде как несколько чуть не с союзных времен. Другой вопрос, и в этом суть, сколько в процентном отношении в бюджете страны занимают расходы на содержание федерального центра, а еще и с учетом федокругов (чтобы объять несоразмерное)? Сдается мне, что такие данные будут как-то не в пользу РК, совсем не сопоставимы. Как-то ведь соразмерны доходам бюджета страны должны быть расходы на свое содержание? Достаточно здесь привести выдержку отсюда https://informburo.kz/stati/my-zhili-ne-po-sredstvam-eto-nado-priznat-i-drugie- vazhnye-vyskazyvaniya-kasym-zhomarta-tokaeva.html -"жить надо по средствам". Ну еще можно напомнить басню про "Тришкин кафтан" или пословицу "по одежке протягивай ножки".
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