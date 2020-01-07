pro100tak Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 425

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:24 "Он попросил предоставить статистику"

Интересная просьба. А депутаты на что? А может микрофоны выключали, чтобы об этом потом можно было рассказывать на встречах с избирателями? Дескать, мы столько хотели вопросов поднять, а, блин, не дали? И вообще мне чо-то вспоминаются то ли мутные времена, то ли не менее мутные истории с "Ак жолом", "Настоящим Ак жолом". Гуляла тогда еще в Сети инфа, что кое-кто расколол партию за 5 депутатских мандатов. Потом кто-то из этих кое-кто стал председателем части партии, кто-то почти министром. Хотя казалось бы, как это - ярый вроде оппозиционер становится главой агенства, еще и по делам госслужбы? А что значит сейчас -"Дон Кихоты погоды не делают"? Партии меньшинства всегда были за выборы и по округам, не только по спискам. Тогда больше шансов получить бОльшее представительство. И Грета Тунберг была сначала как Дон Кихот, а потом выступала аж в ООН.