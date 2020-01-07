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≡ "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу пришли несколько десятков человек, они заняли все места в актовом зале акимата Костанайского района. Свою речь Перуашев начал с поздравлений собравшихся с обретением бывшим поселком Затобольск статуса города.
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§ alex_60
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Поздравляю вас и от себя и от многих казахстанцев с этой хорошей новостью, - сказал Перуашев. - Первая радостная новость 2020 года была именно отсюда, все казахстанцы радуются.////

Вонанакак. Всё страна зашлась в экстазе от радости.
А имя Перуашев уже стало нарицательным.
Причём давно.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2020 - 21:45]
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§ Victor Yang
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12350
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.01.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Поздравляю вас и от себя и от многих казахстанцев с этой хорошей новостью, - сказал Перуашев. - Первая радостная новость 2020 года была именно отсюда, все казахстанцы радуются.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37277?1578412088

Все казахстанцы, может, и радуются. Но поддерживают ли в их радости жители Затобольска?

У нас что - скоро парламенсткие выборы? Темы встречи какие-то странные.
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§ abaika95
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//нас что - скоро парламенсткие выборы?//



Вроде в этом году)



Цитата-//Но поддерживают ли в их радости жители Затобольска?//



Поживем увидим) что у них там изменится с новым статусом)
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§ electro
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.01.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что общего у Перуашева и "Тобыла"???
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§ таноми52
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А имя Перуашев уже стало нарицательным. Причём давно.


Это тот, кто одёрнул депутата, поздравившего коллег с Днём комсомола?
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§ alex_60
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Это тот, кто одёрнул депутата, поздравившего коллег с Днём комсомола?

Да, в том числе и это.
Хотя Начинал с инструктора райкома коммунистической партии, и в период независимости состоял ещё в трех различных партиях.
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§ сайлау курманов
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда начальник уходит на пенсию или на повышение только настоящий подхалим может рыдать и сожалеть об этом, я своими глазами видел и зря говорить не буду
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§ Николаич I
"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 00:28
Комментарий проходит проверку.
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§ Сабыр
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хороший он человек.
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§ pro100tak
Re: "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.01.20 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Он попросил предоставить статистику"
Интересная просьба. А депутаты на что? А может микрофоны выключали, чтобы об этом потом можно было рассказывать на встречах с избирателями? Дескать, мы столько хотели вопросов поднять, а, блин, не дали? И вообще мне чо-то вспоминаются то ли мутные времена, то ли не менее мутные истории с "Ак жолом", "Настоящим Ак жолом". Гуляла тогда еще в Сети инфа, что кое-кто расколол партию за 5 депутатских мандатов. Потом кто-то из этих кое-кто стал председателем части партии, кто-то почти министром. Хотя казалось бы, как это - ярый вроде оппозиционер становится главой агенства, еще и по делам госслужбы? А что значит сейчас -"Дон Кихоты погоды не делают"? Партии меньшинства всегда были за выборы и по округам, не только по спискам. Тогда больше шансов получить бОльшее представительство. И Грета Тунберг была сначала как Дон Кихот, а потом выступала аж в ООН.
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