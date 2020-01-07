/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан: во сколько обходятся лидеры		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Управлении делами президента РК и его подразделениях работают более 3 тысяч человек, а годовой бюджет этой структуры составляет свыше 87 млрд тенге. О том, на что расходуются эти деньги, рассказывается в исследовании журналиста Джамили МАРИЧЕВОЙ, опубликованном на сайте cabar.asia.
Читать новость

§ Гога
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---- А так живет президент Уругвая 1 марта 2010 — 1 марта 2015 Хосе Альберто Мухика Кордано .90 % от зарплаты в 12 500 USD президент отправляет на благотворительность. На оставшиеся 1 250 USD проживает вместе со своей женой.
Профайл

§ abaika95
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А так живет президент//



Извините,не могу не спросить,раз вы начали приводить примеры из разных стран) а ваш президент РФ Владимир Владимирович Путин как живёт? Есть информация?)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо сторониться нездоровых людей, я считаю эти понты от нездоровой психики, когда люди возобнили себя богами, законы о неприкосновенности, просто апогей всей мишуры, катастрофа однако
Профайл Посетить вебсайт

§ Гога
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----А здесь живет Меркель ---
Профайл

§ Vit
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8777
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Друг. У тебя случайно нет где живёт Путин, Медведев. Или губернатор вашего края. Вы как маленькие, ей богу.) не уподобайся серому. Тот болен.)
Профайл

§ Гога
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit

----Ответил во флуде .
Профайл

§ abaika95
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//----Ответил во флуде//

А чтож не здесь?) Или про Меркель это по теме ветки а про президента РФ нет?)
Профайл

§ Lex
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 07.01.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, судя по расходам на санатории и медицины и прочие ̶р̶а̶с̶п̶и̶л̶ы̶ средства для личной зоны комфорта богов- у нас все люди чрезвычайно больные работают, не покладая рук трудятся, что каждый на год по два раза органы вкруг меняет, по иному не понять. Как там дела обстоят с приказом елбасы с отечественным автопромом- лифан, китайские микроавтобусы и прочее- откуда в списке бехи, мерины и прочая забугорная техника? Получается приказ не для всех чтоль? И кстати, где-то будет отображаться полеты самолета Аirbus a330-243 prestige с борт номером UP-A3001 за период с августа по ноябрь месяц на 22 млн $, кто летал, зачем летал, почему не президент использует данный самолет в личных целях и какая в том была необходимость? И почему не пассажирскими самолетами, которыми все пользуются, а именно этим рейсом? ))))
Профайл

§ pro100tak
Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.01.20 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а про президента РФ

Ну, вроде общеизвестно, что основная дислокация президента РФ в Кремле, в Москве, которые существуют уже с приснопамятных времен. Ничего нового там не строили специально для Путина. Может, пару резиденций? - не уверен, их всего-то вроде как несколько чуть не с союзных времен. Другой вопрос, и в этом суть, сколько в процентном отношении в бюджете страны занимают расходы на содержание федерального центра, а еще и с учетом федокругов (чтобы объять несоразмерное)? Сдается мне, что такие данные будут как-то не в пользу РК, совсем не сопоставимы. Как-то ведь соразмерны доходам бюджета страны должны быть расходы на свое содержание? Достаточно здесь привести выдержку отсюда https://informburo.kz/stati/my-zhili-ne-po-sredstvam-eto-nado-priznat-i-drugie-
vazhnye-vyskazyvaniya-kasym-zhomarta-tokaeva.html -"жить надо по средствам". Ну еще можно напомнить басню про "Тришкин кафтан" или пословицу "по одежке протягивай ножки".
Профайл

§ pro100tak
Казахстан: во сколько обходятся лидеры
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.01.20 - 03:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Достаточно здесь привести выдержку отсюда https://informburo.kz/stati/my-zhili-ne-po-sredstvam-eto-nado-priznat-i-drugie- vazhnye-vyskazyvaniya-kasym-zhomarta-tokaeva.html -"жить надо по средствам".

Pro100 так страница не открывается. После перехода по ссылке задайте поиск "жить надо по средствам". И будет вам счастье.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 0
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх