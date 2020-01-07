pro100tak Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 425

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:58 Цитата: abaika95:

а про президента РФ

Ну, вроде общеизвестно, что основная дислокация президента РФ в Кремле, в Москве, которые существуют уже с приснопамятных времен. Ничего нового там не строили специально для Путина. Может, пару резиденций? - не уверен, их всего-то вроде как несколько чуть не с союзных времен. Другой вопрос, и в этом суть, сколько в процентном отношении в бюджете страны занимают расходы на содержание федерального центра, а еще и с учетом федокругов (чтобы объять несоразмерное)? Сдается мне, что такие данные будут как-то не в пользу РК, совсем не сопоставимы. Как-то ведь соразмерны доходам бюджета страны должны быть расходы на свое содержание? Достаточно здесь привести выдержку отсюда https://informburo.kz/stati/my-zhili-ne-po-sredstvam-eto-nado-priznat-i-drugie-

vazhnye-vyskazyvaniya-kasym-zhomarta-tokaeva.html -"жить надо по средствам". Ну еще можно напомнить басню про "Тришкин кафтан" или пословицу "по одежке протягивай ножки".