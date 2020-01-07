alex_60 "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6758

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:44 ////Поздравляю вас и от себя и от многих казахстанцев с этой хорошей новостью, - сказал Перуашев. - Первая радостная новость 2020 года была именно отсюда, все казахстанцы радуются.////



Вонанакак. Всё страна зашлась в экстазе от радости.

А имя Перуашев уже стало нарицательным.

Причём давно.



[Исправлено: alex_60, 07.01.2020 - 21:45]