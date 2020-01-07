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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Согласен - раньше было народу больше.

Активных все равно было человек двадцать, не больше.
Нудных не было, тогда практически, сейчас есть.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2020 - 22:07]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за сайт "всякая всячина" во флуде:

Цитата:
alex_60:
Но вот стрижи во время зимовки летают над Африкой около 200 дней, не садясь на землю. Наверное спят на лету.


Цитата:
abaika95:
Иранского генерала убили Американцы Иран рвет и мечет,будет месть Россия поддержала Иран Великобритания и Израиль поддержали США


????
Нам мало новостных и прочих каналов?

И при этом Алекс ещё и обличает и увещевает:"...У вас мозги не опухли,...Смотрю от рассвета до заката...На улицу бы хоть сходили..."
И кто тут больше всех флудит?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
На улицу бы хоть сходили..."

Так я с улицы и пришёл в 21.00
И пишу на разные темы.не на одну.
А не об одном и том же кругами.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На улицу бы хоть сходили

----Жидкий снег весь день идет .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нам мало новостных и прочих каналов?

А я откуда знаю, мало вам или много.
И кто такие `Нам"
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Жидкий снег весь день идет

С зонтиком значит.
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