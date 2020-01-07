Что за сайт "всякая всячина" во флуде:



Цитата: alex_60:

Но вот стрижи во время зимовки летают над Африкой около 200 дней, не садясь на землю. Наверное спят на лету.



Цитата: abaika95:

Иранского генерала убили Американцы Иран рвет и мечет,будет месть Россия поддержала Иран Великобритания и Израиль поддержали США



????

Нам мало новостных и прочих каналов?



И при этом Алекс ещё и обличает и увещевает:"...У вас мозги не опухли,...Смотрю от рассвета до заката...На улицу бы хоть сходили..."

И кто тут больше всех флудит?