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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вообще-то, Серый - одна из разновидностей форумчан и имеет право быть среди них. Для разнообразия//




Согласен) ещё б Сталкера вернуть....
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§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 07.01.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш "Серый", который агрился на Норд_Гхоста - стал его прямым от(обра)ражением.
Печально, что он сам этого не понимает и не принимает.

[Исправлено: 3DO, 07.01.2020 - 15:12]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12348
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Для разнообразия

Однообразное какое-то разнообразие с ним - даже читать скучно, ни одной новой мысли.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ничего себе !! Помните ?? Или как ??



Нет. Я недавно на форуме. Просто заинтересовалась, как флуд начинался, что за персонажи фигурировали. Скажу, что тогда много интересных личностей здесь высветилось, ярких высказываний. Сейчас серовато по сравнению с теми временами. Правила ужесточились, народ разъехался?
Но, думаю,все 3 предыдущих части не осилю :-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8777
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Из истории КВН) что б что то оценивать, наверно нужно что то свое принисти и сделать шоу) " интересным. Не кажется?)) :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сейчас серовато по сравнению с теми временами. Правила ужесточились, народ разъехался?

----Согласен.Раньше больше народу здесь тусовалось . Любой мог писать, я с года 14 участвовал .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit

Дружище !!!(У тебя случайно нет где живёт Путин, Медведев. Или губернатор вашего края.)---- Ты знаешь - удивительно , но про двух последних - есть !! :lol: :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
что б что то оценивать, наверно нужно что то свое принисти и сделать шоу) "



Надеюсь, я не такая скуШная, как Серый :-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас мозги не опухли, работники
"умственного" труда?
Смотрю от рассвета до заката друг другу мозги зас..т. Кругами об одном и том же.
На улицу бы хоть сходили.
Полезно для здоровья.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько птички спят, и спят ли вообще.
Надо почитать на эту тему.
Интересно стало.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказалось спят. А вот спят ли на лету, непонятно. Но вот стрижи во время зимовки летают над Африкой около 200 дней, не садясь на землю. Наверное спят на лету.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2020 - 21:39]
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