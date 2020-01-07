Vit Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8777

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:16 Ну так. Будет общая расшифровка? Боярышник, диазолин, мазь гепарииновая. Короче походу у чела что то болело. ,. Мне врач когда пришёл я с клещем из леса) тож чёт токое сказал и хотел написать. Просто на словах сказал и все. Я понял что паникую зря. Не че не купил. Меньше хими в организме - дольше и здоровей жизнь)