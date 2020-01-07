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≡ Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница столицы пожаловалась на то, что рецепт врача не смогли разобрать ни в одной из аптек, в которые она обращалась. Девушка попросила помощи в расшифровке почерка врача у подписчиков паблика zhaloby_astana.
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§ maxsaf
Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Латынь: бессмысленная и беспощадная :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2020 - 12:20]
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§ директор пляжа
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в голос просто :lol:
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§ maxsaf
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас врач сразу рецепт в аптеки скидывает, цифровизация же. Пришёл в аптеку - а там твоя кучка лекарств уже ждет тебя. А мы привыкли к этим удобным мелочам, и постепенно перестали замечать.
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* Гога
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4.гепарин?? А последнее слово в п.5 - боюсь написать. :lol: :lol:
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§ Николай Соловьев
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
Николай Соловьев

Фотокор
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 16.06.11
Отправлено: 07.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4. Мазь гепариновая или тромбо.....
местно
6 таблетки диазолина по схеме
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§ Vit
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8777
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач есть? Перевод будет? Просто сегодня и в аптеках толком кроме лекарств которые рекламируют в телеке не че не знают толком.
На сколько я помню. Рецепты даже ЦРУ и КГБ не смогут перевести. Возможно, не исключаю что тут столкнулись две школы. СССР и новая модернизированая.)
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§ 3DO
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 07.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Норм. Чем лучше врач, тем хуже почерк :)
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§ 3DO
Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2022
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 07.01.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, контрацепцию введут по рецептам? Хотя смотря на эти орды тугодум... простите многодетных, некоторым, а точнее, многим ее принудительно надо прописывать.
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§ сайлау курманов
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3387
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои врачи в два счета расшифровали сие послание, подозреваю у врачей свой какой-то грамматика
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§ yudjin
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6326
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.01.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3. Водно-спиртовый раствор... чего-то ...может боярышник))) по 10-15 мл 1-2 р в день... Его пусть берет...и всё.
1....похоже на Омега-1,2,3...
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§ Vit
Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8777
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так. Будет общая расшифровка? Боярышник, диазолин, мазь гепарииновая. Короче походу у чела что то болело. ,. Мне врач когда пришёл я с клещем из леса) тож чёт токое сказал и хотел написать. Просто на словах сказал и все. Я понял что паникую зря. Не че не купил. Меньше хими в организме - дольше и здоровей жизнь)
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* alex_60
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Латынь: бессмысленная и беспощадная


Всё на русском языке, никакой латыни.
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* alex_60
Re: Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Мои врачи в два счета расшифровали


Не в те аптеки пошла.
А скорее всего придумала историю для Инстаграм. Даже здесь в ветке почти все расшифровали.
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