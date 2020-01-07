Цитата: Гога:

Ничего себе !! Помните ?? Или как ??





Нет. Я недавно на форуме. Просто заинтересовалась, как флуд начинался, что за персонажи фигурировали. Скажу, что тогда много интересных личностей здесь высветилось, ярких высказываний. Сейчас серовато по сравнению с теми временами. Правила ужесточились, народ разъехался?

Но, думаю,все 3 предыдущих части не осилю