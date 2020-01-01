abaika95 Yudjin: Праздничное лицемерие #125





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2465

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:54 Цитата-//Посмеялась! Особенно смешно про лидеров партий Или Вы предлагаете разорвать Россию, создав партии по национальному признаку?//







Незнаю над чем смеётесь) даже при царе в думе были партии по нац признаку) армянские дашнакюцуны и польские самостийники) но для современной России это смерти подобно конечно) но почему бы не назначить в КПРФ представителя к примеру Татарской национальности?) Или ЕДро чтоб возглавил Калмык) ну что то нет) все титульники) а федерация)