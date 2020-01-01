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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ Victor Yang
Yudjin: Праздничное лицемерие
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12348
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.01.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
МНИМАЯ тревога за будущее детей

Мнимая? Неееет - я вижу как сейчас обучают в школах русскому языку. Я не хочу такого. Да и остальные предметы не лучше.

Цитата:
ACROS:
и послужило причиной неудачи и отьезда.

А как связаны незнание языка, неудача и отъезд? Неудачники ничего бы не делали чтобы изменить как-то ситуацию.
Цитата:
ACROS: ГЕРОИ ТРУДА,
Признаться, такое звание во времена капитализма вызывают очень большие сомнения. Тем более, вызывает сомнение что этой наградой награждаются только руководители и непонятно по каким критериям.

[Исправлено: Victor Yang, 07.01.2020 - 19:53]
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§ Coopidon
Yudjin: Праздничное лицемерие
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.01.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
в силу своего возраста - это для сведения, что бы знали, как и то что РУХНАМА - это неказахское изобретение, а ТУРКМЕНСКОЕ

Простите великодушно, конечно РУХАНИ. Как я мог так опросоволосится!?
Вот что значит не знание языка титульной нации...
:-o
Опять капслок заклинило....
8-)

[Исправлено: Coopidon, 07.01.2020 - 19:57]
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы хотите сказать, что в РФ есть дискриминация по национальному признаку?//




Нет не хочу) но факты указывают на это)



Цитата-//Рф 26 национально-территориальных образований. Кто в них главы?//


А в центральном правительстве сколько не Русских?) Премьер министров или их помощников,министров?) Лидеров партий заседающих в думе?) Жириновский не в счёт у него отдельная нация юридическая)



Цитата-//Утомляешь своим пустозвонством//

А вы меня своим пустозвонским фонтаном нет)
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в центральном правительстве сколько не Русских?) Премьер министров или их помощников,министров?) Лидеров партий заседающих в думе?) Жириновский не в счёт у него отдельная нация юридическая)



Посмеялась! Особенно смешно про лидеров партий :lol:
Или Вы предлагаете разорвать Россию, создав партии по национальному признаку?
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§ Coopidon
Yudjin: Праздничное лицемерие
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//Вы хотите сказать, что в РФ есть дискриминация по национальному признаку?// Нет не хочу) но факты указывают на это)

Абайойка, вамс



[Исправлено: Coopidon, 07.01.2020 - 20:46]
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Посмеялась! Особенно смешно про лидеров партий Или Вы предлагаете разорвать Россию, создав партии по национальному признаку?//



Незнаю над чем смеётесь) даже при царе в думе были партии по нац признаку) армянские дашнакюцуны и польские самостийники) но для современной России это смерти подобно конечно) но почему бы не назначить в КПРФ представителя к примеру Татарской национальности?) Или ЕДро чтоб возглавил Калмык) ну что то нет) все титульники) а федерация)
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