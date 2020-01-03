NG.kz Когда мы итожим то, что прожито...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:35 Традиционно мы начинаем новый год, подбивая дебет-кредит. 2019-й был... разным. Очень разным. В какие-то моменты смешным, иногда пронзительным, трагическим, иногда радостным. Хотелось бы, чтобы радостным почаще, но тут уж что получилось, то получилось. В этом году итожить нам помогали наши читатели. Все, что вы прочтете ниже, - их выбор.

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