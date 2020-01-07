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§ NG.kz
Когда каждый вдох ценен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 93-м туре помощь читателей «НГ» нужна взрослому мужчине и маленькому мальчику. История этих писем началась с традиционной акции «Письмо Деду Морозу». К новогодним подаркам нужды тех, о ком в них говорилось, отношения не имели, но было совершенно ясно, что помогать этим людям необходимо.
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§ Vit
Когда каждый вдох ценен
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8777
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю. Вы как то потрясите аграриев, точно знаю что в этот "не уражайный год" они, кто десят, кто сотни лямов зелени) положили в карман. Им просто некогда смотреть и в даваться в проблемы жителей города ,. Другие у них проблемы, там вокруг серьёзные коршуны)).
Как вариант-определите человека кто мог бы этим занятся. Официальное лицо от редакции. Например Елена. Хорош уже про букашек, таракашек писать, делом по серьёзной теме Займешься. Получится. Поверь. Они тоже все люди, просто им некогда читать.

[Исправлено: Vit, 07.01.2020 - 17:33]

[Исправлено: Vit, 07.01.2020 - 17:34]
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