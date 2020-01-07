Lex Re: Казахстан: во сколько обходятся лидеры #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 387

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:03 ну, судя по расходам на санатории и медицины и прочие ̶р̶а̶с̶п̶и̶л̶ы̶ средства для личной зоны комфорта богов- у нас все люди чрезвычайно больные работают, не покладая рук трудятся, что каждый на год по два раза органы вкруг меняет, по иному не понять. Как там дела обстоят с приказом елбасы с отечественным автопромом- лифан, китайские микроавтобусы и прочее- откуда в списке бехи, мерины и прочая забугорная техника? Получается приказ не для всех чтоль? И кстати, где-то будет отображаться полеты самолета Аirbus a330-243 prestige с борт номером UP-A3001 за период с августа по ноябрь месяц на 22 млн $, кто летал, зачем летал, почему не президент использует данный самолет в личных целях и какая в том была необходимость? И почему не пассажирскими самолетами, которыми все пользуются, а именно этим рейсом? ))))